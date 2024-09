Câmara de Americana gastou ao menos R$ 122 mil com faltas de vereadores nesta legislatura

A Câmara de Americana já gastou ao menos R$ 122 mil com faltas de vereadores nas sessões realizadas nesta legislatura, que teve início em 2021. O levantamento foi feito pelo LIBERAL com base em informações solicitadas à Casa.

As ausências nas reuniões podem ser oficializadas e justificadas previamente por meio de requerimentos entregues à secretaria geral. Nesses documentos, os legisladores comunicam se vão faltar a apenas uma sessão ou se precisam se licenciar por um período.

Em ambas as situações, o suplente assume a cadeira, mas o que muda é a forma de remunerar essa pessoa que entrará no lugar.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No caso de o reserva assumir de forma pontual, a câmara paga R$ 1.545,85 por sessão. Já nas circunstâncias por período, é feita uma conta proporcional à remuneração mensal de um vereador, que é de R$ 10.305,64.

Ao todo, a Casa pagou aos suplentes pelo menos R$ 122 mil considerando apenas as ausências pontuais, que correspondem a 79 faltas juntando todos os vereadores.

Também é possível faltar sem avisar previamente, sendo que nestas ocorrências a cadeira fica vaga na sessão. Entretanto, o parlamentar que deixou de ir precisa entregar um atestado para não ter o valor descontado no salário mensal.

Contando todos os casos, segundo dados da câmara, Marschelo Meche (DC) é quem teve mais faltas nesta legislatura, com 26.

O vereador Marschelo Meche, durante sessão da Câmara de Americana – Foto: Câmara de Americana/Divulgação

Ao LIBERAL, o vereador disse que a maioria delas está relacionada a problemas de saúde, devidamente justificados, “o que demonstra meu compromisso com a transparência e responsabilidade em relação às minhas obrigações”. O parlamentar já contou que sofre com quadros de depressão e que tem procurado tratamento.

Além disso, algumas ausências teriam acontecido por viagens de trabalho, como visitas à Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e a autoridades.

“Quero enfatizar que, apesar das faltas, continuo comprometido com minhas responsabilidades e dedicado a servir a população. Tenho liderado e apoiado diversas conquistas e iniciativas que trazem impactos positivos. Reafirmo meu compromisso em equilibrar minhas obrigações pessoais de saúde com minhas responsabilidades públicas, garantindo que continue a representar efetivamente os interesses dos meus eleitores”, afirmou Meche.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Na sequência do levantamento, com 21 faltas, vem Nathália Camargo (PP), que não disputará a reeleição no pleito deste ano, agendado para 6 de outubro. Segundo ela, as ausências foram justificadas por motivos de saúde ou compromisso de trabalho e correspondem a 10% do total de sessões realizadas.

“A parlamentar sempre esteve no ranking dos mais produtivos da Câmara de Americana com apresentações de proposituras e atendimento à população”, completou a assessoria, em nota.

Por outro lado, quatro parlamentares não têm faltas nesta legislatura: Lucas Leoncine (PSD), Luiz da Rodaben (PRD), Silvio Dourado (PL) e Wagner Rovina (PL). Dourado chegou a pedir licença da sessão de 12 de dezembro de 2023, mas mesmo assim foi para o encontro.

Também é necessário fazer uma ressalva no caso de Rodaben, já que ele ficou fora do Legislativo em praticamente todo o período para assumir a Secretaria de Habitação de Americana.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Entre os vereadores que faltaram sem aviso prévio e que não apresentaram atestado, Meche também lidera com três ocasiões. Professora Juliana (PT), Vagner Malheiros (Novo), Thiago Martins (PL) e Thiago Brochi (PL) completam o ranking com uma.

Vereadores Faltas em sessões desde 2021 Marschelo Meche (DC) 26 Nathália Camargo (PP) 21 Juninho Dias (PSD) 15 Dr. Daniel (PP) 11 Fernando da Farmácia (PSD) 5 Léo da Padaria (PL) 5 Leco Soares (Podemos) 4 Marcos Caetano (PL) 4 Pastor Miguel Pires (PRD) 4 Leonora Périco (PL) 3 Professora Juliana (PT) 3 Thiago Brochi (PL) 3 Vagner Malheiros (Novo) 3 Gualter Amado (PDT) 2 Thiago Martins (PL) 2 Lucas Leoncine (PSD) 0 Luiz da Rodaben (PRD)* 0 Silvio Dourado (PL) 0 Wagner Rovina (PL) 0

*Luiz da Rodaben exerce a função de vereador desde abril deste ano. Até então, ele estava licenciado, comandando a Secretaria Municipal de Habitação