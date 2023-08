Câmara de Americana fará audiência sobre atendimento a mulheres vítimas de violência

Reunião acontece no próximo dia 14, a partir das 19h, a pedido da vereadora Professora Juliana (PT)

Juliana quer propor reflexões sobre o assunto - Foto: Câmara de Americana / Divulgação

A Câmara de Americana realiza no próximo dia 14, a partir das 19h, uma audiência pública sobre os avanços obtidos e os desafios existentes na rede de atendimento a mulheres vítimas de violência no município.

A reunião será aberta ao público e acontece a pedido da vereadora Professora Juliana (PT). Segundo ela, o objetivo é propor reflexões sobre os serviços realizados na cidade.

“A violência contra a mulher é uma das principais formas de violação dos direitos humanos enfrentadas pela mulher na atualidade. Romper com o ciclo da violência necessita de uma rede de atendimento multiprofissional e qualificado para atender estas mulheres através de fluxo de atendimentos e encaminhamentos para ajuda e proteção”, disse a parlamentar.

Para o encontro, o Legislativo convidou representantes das secretarias municipais de Saúde, de Assistência Social e Direitos Humanos e de Fazenda; do Centro de Atendimento Psicossocial Adulto; do Hospital Municipal; Conselho Municipal dos Direitos da Mulher; da Gama (Guarda Municipal de Americana); da Delegacia Especializada da Mulher; do Ministério Público; de instituições de ensino; e de órgãos, instituições e movimentos de defesa dos direitos das mulheres.