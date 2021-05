Câmara de Americana estende prazo até 30 de novembro para assessores apresentarem diploma

A Câmara de Americana estendeu o prazo até 30 de novembro deste ano para os 13 assessores parlamentares que não têm curso superior apresentarem diploma. A partir do dia 1º de dezembro, aqueles que não tiverem certificado serão exonerados. A medida foi acordada em reunião com 18 vereadores nesta sexta-feira (28).

A decisão atende apontamento do TCE (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) referente ao exercício de 2020, quando foram nomeados 11 servidores comissionados sem curso superior. “Vamos tentar incluir um decreto em regime de urgência na próxima sessão para poder fazer a substituição desses assessores no dia 1º de dezembro”, afirmou o presidente do Legislativo, Thiago Martins (PV).

Dos 13 assessores, sete concluem o ensino superior em 2022, um em 2023 e cinco não estão nem matriculados. “Vamos dar um prazo de quase seis meses para esses funcionários se programarem, mas, infelizmente, não vai mudar nada porque não têm como eles concluírem um curso superior em seis meses”, disse o parlamentar.

Segundo Thiago Martins, o apontamento por parte do TCE acontece desde 2015. “No dia 18 de maio fui notificado para fazer as adequações e até dezembro tenho que mostrar para o Tribunal que houve as substituições”.

Atualmente, a câmara possui 57 assessores legislativos, dos quais 13 não têm diploma universitário. Além de a câmara não ter exigido nível superior para os cargos em comissão, o relatório da fiscalização do Tribunal de Contas também apontou que há quantidade excessiva de cargos comissionados, bem como a existência de cargos em comissão em desacordo com o previsto na Constituição Federal. Um dos assessores sem diploma de graduação atua no gabinete do presidente.