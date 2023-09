A 4ª Vara Cível de Americana determinou, nesta terça-feira, que a Câmara Municipal reintegre imediatamente uma servidora comissionada que tinha sido exonerada pelo presidente da Casa, Thiago Brochi (sem partido), durante sua gravidez. Ao LIBERAL, o Legislativo confirmou que vai recontratá-la.

Conforme o LIBERAL noticiou, a funcionária, que ocupava o cargo de assessora de gabinete, entrou com a ação no último dia 4.

Thiago Brochi, durante participação no programa Liberal no Ar – Foto: Claudeci Junior/Liberal

No processo, a servidora afirma que, no dia 21 do de julho, foi chamada por Brochi para uma reunião e informada que “que devido a sua gravidez não seria mais útil para seu gabinete”. A câmara publicou sua exoneração no Diário Oficial em 3 de agosto. O presidente da Casa, por sua vez, nega que o motivo da demissão tenha sido a gravidez.

Na ação, a funcionária pede, além da reintegração, o ressarcimento dos prejuízos decorrentes do afastamento. Os dois pedidos foram acatados pelo juiz Fabio Rodrigues Fazuoli.

“As servidoras públicas, em estado gestacional, ainda que detentoras apenas de cargo em comissão, têm direto à estabilidade provisória e à licença-maternidade”, argumenta.

Ele aponta que a câmara deverá recontratar a servidora para o mesmo cargo, bem como fazer o “pagamento dos respectivos vencimentos e vantagens legais, devendo observar o período de estabilidade que compreende todo o lapso gestacional e até cinco meses do parto, sob pena de multa diária pelo descumprimento da medida”.

Em nota, o Legislativo comunicou que vai cumprir a decisão de reintegração assim que for notificado pela Justiça. Também disse que “sobre o processo, apresentará sua defesa e, quanto à indenização recebida, será submetida à análise da assessoria jurídica como proceder”.

RESPOSTA

Também procurado pela reportagem, Brochi reforçou o posicionamento. “Desde o início, sempre respeitei todas as leis, inclusive a do estatuto. A gente seguiu à risca tudo aquilo da Câmara Municipal. Vou respeitar também a decisão judicial”, declarou.

Trata-se de uma decisão em caráter liminar. Ou seja, a determinação precisa ser cumprida urgentemente, antes mesmo do julgamento, mas pode ser revogada ou modificada a qualquer momento.