Câmara de Americana discute reajuste salarial, 13º e férias para os vereadores

Parlamentares trataram do assunto após a última sessão - Foto: Câmara de Americana / Divulgação

A Câmara de Americana iniciou, na última terça-feira, uma discussão sobre reajuste de subsídio dos vereadores para a próxima legislatura. Aborda-se, inclusive, a possibilidade da criação de 13º salário e férias remuneradas para os parlamentares.

Ainda não há um percentual proposto para o reajuste, mas existe um movimento favorável ao aumento, que passaria a valer em 2025, assim como os demais benefícios.

O último reajuste no subsídio dos vereadores foi aprovado pelo Legislativo em 2016 e entrou em vigor no ano seguinte. Desde então, cada parlamentar recebe R$ 10,3 mil mensais, menos o presidente, que tem uma remuneração de R$ 11,2 mil. Esses são os valores brutos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) disse temer que a câmara seja questionada judicialmente se não houver o reajuste. Ele lembra que, no passado, o Legislativo americanense já teve problemas nesse sentido.

Em 2013, após determinação judicial, a câmara fez um acordo para pagamento de R$ 6,8 milhões, em 36 parcelas, a dez ex-vereadores por conta de diferenças nos vencimentos dos parlamentares na legislatura de 1989 a 1992.

“Americana já passou por uma situação parecida no passado, que custou muito caro para a cidade, por ter de pagar os vereadores que acionaram na Justiça”, diz Leoncine.

Segundo o vereador Thiago Martins (PV), os chefes de gabinete, com o salário e todos os benefícios somados, ganham mais do que os vereadores. “Isso tem de ser revisto”, defende. Para ele, no entanto, o reajuste só deve ser colocado em votação se todos os parlamentares estiverem a favor.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Gualter Amado (Republicanos) já se manifestou contrário, por discordar de posturas adotadas pela câmara. Ele citou, por exemplo, o fato de a Casa ter derrubado no ano passado, com uma onda de abstenções, dois projetos que visavam impedir a destinação de lixo de outras cidades para o aterro de Americana.

“Acredito que, para merecer uma remuneração maior, a câmara deve rever algumas atitudes”, argumenta.

Debate

Os vereadores trataram do assunto pela primeira vez logo após a sessão de terça, em reunião. Martins aponta que esse debate também ocorre em outras cidades da região.

Em Campinas, por exemplo, a câmara aprovou em segunda discussão, na semana passada, o direito ao 13º e às férias remuneradas com um terço sobre o valor do subsídio para os vereadores.

O presidente da Câmara de Americana, Thiago Brochi (sem partido), acredita que as pautas do 13º e das férias, apesar de estarem em discussão na Casa, não vão prosperar. “Eu acho muito difícil acontecer isso aqui em Americana”, afirmou, durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

Os vereadores sempre precisam fixar o subsídio da próxima legislatura pelo menos 180 dias antes das eleições municipais. Eles podem manter o valor, reajustá-lo ou reduzi-lo.