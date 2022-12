Câmara de Americana devolve cerca de R$ 12 mi à prefeitura

De acordo com o Legislativo, a economia foi resultado de diversas medidas; para o ano que vem, o orçamento previsto é de R$ 31,9 milhões

A Câmara de Americana devolveu, nesta sexta-feira (23), R$ 1,1 milhão aos cofres da prefeitura. Ao todo, o legislativo economizou, entre os anos de 2021 e 2022, cerca de R$ 12 milhões.

No decorrer do ano passado, a casa devolveu à administração municipal R$ 8,1 milhões do total de R$ 31 milhões disponibilizados pelo duodécimo. Neste ano, segundo a Coordenadoria de Finanças e Orçamento da câmara, somando-se o valor devolvido nesta sexta ao duodécimo de R$ 2,5 milhões referente ao mês de dezembro – que não foi utilizado –, foram devolvidos um total de R$ 3,6 milhões aos cofres públicos.

De acordo com o Legislativo, a economia foi resultado de diversas medidas como revisão de contratos com fornecedores, mudança de prédio, racionalização dos custos operacionais e ações de modernização da infraestrutura e dos processos de trabalho.

Para o ano que vem, o orçamento previsto é de R$ 31,9 milhões no ano. A câmara entra em recesso de final de ano a partir desta segunda-feira, dia 26, e retorna aos trabalhos e atendimento ao público na segunda-feira, dia 2 de janeiro.