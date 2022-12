Sessões da Câmara de Americana devem mudar para terça-feira

Um projeto de resolução protocolado na Câmara de Americana na última sexta-feira deve alterar os dias das sessões ordinárias de quinta para terça-feira, com início às 14h. A propositura foi assinada por todos os vereadores.

De acordo com a justificativa do projeto, a mudança agilizará “a tramitação e encaminhamento dos atos administrativos decorrentes das sessões ordinárias, uma vez que haverá ainda três dias úteis na mesma semana da sessão, o que não ocorre com as sessões sendo realizadas às quintas-feiras”.

Ainda segundo o documento, a alteração permitirá “aos vereadores melhorias na logística dos trabalhos, inclusive viabilizando e conciliando agendas externas com outros órgãos municipais, estaduais e federais”.

Alteração do dia das sessões deve ser aprovada por unanimidade pela câmara – Foto: Câmara de Americana / Divulgação

O líder da base do governo na câmara, Thiago Brochi (sem partido), foi o responsável por negociar com os grupos políticos o andamento da propositura, que provavelmente terá aprovação unânime.

“Esse assunto voltou em uma das reuniões de pauta com os vereadores por questões de agenda, como fiscalização de bairros ou encontros estaduais. Todo mundo acha que vai agilizar todos os trabalhos, encaminhamento de documentos. Eu conversei com todos os vereadores e o parecer que eu tive foi de aprovação unânime”, contou Brochi.

“Normalmente, de terça a quinta você tem acesso à Alesp [Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo] ou quando você vai para Brasília para conversar com algum deputado para conseguir verbas. Então, a sessão estava ocupando esses dias”, explicou Thiago Martins (PV), presidente da câmara.

O projeto também tem a anuência do líder da oposição, Gualter Amado (Republicanos), embora ele tenha afirmado não entender as razões que levaram à propositura.

“Como eu trabalho todos os dias na câmara, para mim não importa o dia da sessão. Eu só não entendi até agora o porquê de mudar. Para vocês, da imprensa, isso vai ser ruim, porque vai acontecer no mesmo dia da sessão de Santa Bárbara. Mas a articulação é praticamente unânime”, disse Gualter.

Segundo Brochi, por ser um projeto que acarretará em mudanças no Regimento Interno da Câmara Municipal, o trâmite pede para que a mesa diretora avise com uma semana de antecedência a votação. Portanto, a resolução deverá ser contemplada na quinta-feira da semana que vem, dia 15.