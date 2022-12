Câmara de Americana debate orçamento impositivo nesta terça

A Câmara de Americana realiza nesta terça-feira, às 19h, uma audiência pública acerca do projeto de emenda à Lei Orgânica do Município nº 3/2022, que cria o chamado “orçamento impositivo”. Com autoria do vereador Vagner Malheiros (PSDB), o projeto estipula que 0,3% da receita líquida do orçamento deve ser reservada para a realização de ações dos próprios vereadores.

Vagner Malheiros (PSDB) é o autor do projeto do orçamento impositivo – Foto: Câmara de Americana / Divulgação

Essa proposta obrigaria a prefeitura a destinar R$ 3,1 milhões do orçamento para os projetos sugeridos, levando em consideração a última prestação de contas do município. Metade do valor, ou 0,15%, deve ser utilizada obrigatoriamente para ações e serviços públicos de saúde.

Para o vereador Vagner Malheiros, o objetivo é regulamentar o mecanismo de orçamento impositivo na cidade, que já está em execução no Congresso Nacional.

“Os vereadores conhecem as necessidades do município, pois circulam pelos bairros, ouvem e veem as dificuldades dos moradores. As emendas propostas pelos parlamentares terão a obrigatoriedade de serem executadas, tendo em vista as necessidades reais de atendimento à população, visto que são representantes dos cidadãos e conhecem as realidades locais”, disse Malheiros.

A audiência acontece no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, na câmara, e será aberta ao público. Haverá transmissão pela TV Câmara, através do canal 8 da Claro, site oficial e redes sociais.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.