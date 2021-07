Câmara de Americana cancela recesso parlamentar de julho

De acordo com o Legislativo, a decisão foi tomada como forma de compensar o período em que a Casa teve as sessões suspensas

Esta é a primeira vez que o legislativo americanense suspende o recesso - Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

A Câmara de Americana cancelou o recesso parlamentar de julho de 2021, que deveria começar nesta sexta-feira (16). De acordo com o Legislativo, a decisão foi tomada como forma de compensar o período em que a Casa teve as sessões suspensas, entre 15 de março e 11 de abril, por conta do agravamento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

O cancelamento foi aprovado durante sessão ordinária desta quinta-feira por meio de um projeto de resolução da Mesa Diretora. Dessa forma, as sessões continuam todas as quinta-feiras. Também por conta da pandemia, por enquanto, os encontros permanecem sem acesso do público, que pode acompanhar por meio do canal da TV Câmara.

Previsto na Lei Orgânica do Município, o recesso interrompe por quinze dias a realização de sessões ordinárias e os prazos regimentais. Esta é a primeira vez que o legislativo americanense suspende o recesso e prossegue com as atividades normalmente até o final do ano.

“A gente vê, às vezes por falta de informação, algumas pessoas criticando essa paralisação, mas é importante frisar que esse recesso suspende algumas sessões, mas o trabalho não para. O trabalho do gabinete continua, o trabalho do vereador, a demanda não tem uma pausa”, comentou o presidente da Câmara, vereador Thiago Martins (PV), que não descartou uma mudança na lei orgânica para cancelar de forma definitiva o recesso do meio de ano.