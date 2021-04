Recesso parlamentar de julho é cancelado pela Câmara de Americana

A ideia é repor as duas semanas de paralisação impostas pela fase emergencial do Plano São Paulo

A Câmara de Americana decidiu cancelar o recesso parlamentar programado para o mês de julho. A ideia é repor as duas semanas de paralisação impostas pela fase emergencial do Plano São Paulo, que vigorou de 15 de março a 9 de abril.

No período, as sessões ordinárias ficaram suspensas. A câmara não optou por um modelo de reunião por videoconferência e realizou apenas duas sessões extraordinárias. Os vereadores estiverem no prédio, mas sem público, nem imprensa.

“Fica paralisado por duas, três sessões durante o recesso. Como esse mês que passou tivemos a paralisação por motivo da fase do governador, nós cancelamos o recesso do meio do ano”, justificou o presidente da Casa, Thiago Martins (PV).

Com o fim da fase emergencial, a câmara retoma as sessões ordinárias nesta quinta-feira. Os vereadores estarão no plenário, mas a entrada do público segue vetada. Os prazos regimentais, que estavam suspensos, também passam a correr normalmente.