Câmara de Americana arquiva pedido de cassação contra Fernando da Farmácia

Fernando da Farmácia, durante a sessão desta terça - Foto: Câmara de Americana / Divulgação

A Câmara de Americana rejeitou nesta terça-feira o recebimento da denúncia que pedia a cassação do vereador Fernando da Farmácia (PTB). Em caso de aprovação, haveria a abertura de uma comissão processante para avaliação do caso.

Responsável pela denúncia, o primeiro suplente do PTB, Dr. Renato Martins, falou em “corporativismo” entre os vereadores e disse que já esperava esse resultado.

Quatorze parlamentares votaram contra a abertura da investigação: Dr. Otto Kinskui (Cidadania), Dr. Wagner Rovina (PV), Juninho Dias (MDB), Leco Soares (Podemos), Léo da Padaria (PV), Leonora Périco (PDT), Lucas Leoncine (PSDB), Marcos Caetano (PL), Marschelo Meche (PL), Nathália Camargo (Avante), Pastor Miguel Pires (Republicanos), Silvio Dourado (PL), Thiago Martins (PV) e o suplente Ricardo Tite (PDT), que supriu a ausência de Dr. Daniel (PDT) na sessão.

Apenas três foram favoráveis: Gualter Amado (Republicanos), Professora Juliana (PT) e Vagner Malheiros (PSDB). Fernando, por ser o denunciado, se absteve. Thiago Brochi (sem partido), por ser o presidente da Casa, não vota.

Martins acusava Fernando de improbidade administrativa. Segundo a denúncia, a Drogaria Jardim, de propriedade do vereador, vende produtos para servidores do DAE (Departamento de Água e Esgoto) mediante desconto na folha de pagamento.

O denunciante aponta que, de acordo com o artigo 19 da Lei Orgânica do Município, os vereadores não podem firmar ou manter contrato com autarquia, tampouco serem proprietários de empresa que “goze de favor decorrente de contrato com pessoa de direito público no município”.

Vereador diz que convênio foi firmado em meados de 1990 e nega dolo

Antes da votação, em sua defesa, Fernando admitiu o vínculo com o DAE, mas afirmou que trata-se de um convênio firmado em meados de 1990, ou seja, antes de sua posse como vereador. Segundo ele, além da Drogaria Jardim, há outras farmácias aptas a vender produtos nesses moldes.

O parlamentar também negou que tenha agido com dolo, condição exigida para enquadramento como improbidade administrativa. Fernando ainda chamou a denúncia de “fraudulenta”. “Tenho plena consciência de que não cometi nenhum ato ilegal”, declarou.

Martins acusa câmara de prevaricação

Martins afirmou que, a partir desta quarta, vai protocolar no MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) uma representação contra a câmara por prevaricação, pelo motivo de o Legislativo não ter aberto uma investigação sobre o caso.

Dr. Renato Martins acompanhou a votação – Foto: Câmara de Americana / Divulgação

“Entendo eu, como advogado, que, a partir do momento que eu apresento à câmara uma denúncia com documentos, indícios, é obrigação, poder e dever da câmara investigar”, comentou o suplente, que estava presente na sessão.

Ele também ressaltou que seu objetivo não é assumir a cadeira de Fernando. Inclusive, após a votação, disse à imprensa que renuncia ao direito de suplência se a Casa instaurar a comissão processante.

Esse foi o primeiro pedido de cassação analisado pela atual legislatura. A votação desta terça ocorreu por determinação da Justiça, após ação movida por Martins, que havia acusado Brochi de não seguir os trâmites exigidos no Regimento Interno da câmara.