Câmara de Americana aprova três projetos

A Câmara de Americana aprovou três projetos na sessão realizada nesta quinta-feira (10). Uma propositura recebeu pedido de vistas e volta à discussão na próxima semana.

Entre as propostas que passaram pelo Legislativo destaca-se uma de autoria do vereador Silvio Dourado (PL), que autoriza o Poder Executivo a determinar a concessionária do transporte público a disponibilizar um aplicativo para celular. A ideia é informar aos usuários do sistema os horários, as linhas de ônibus disponíveis e a localização exata, em tempo real, dos veículos consultados.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Também foi aprovado por unanimidade, em segunda discussão, projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que regulamenta o comércio de alimentos nas ruas e áreas públicas em veículos e similares, os chamados Food Trucks.

De autoria do vereador Juninho Dias (MDB), os parlamentares aprovaram projeto que institui o Dia Municipal da Dança no calendário oficial do município de Americana. A data deve ser comemorada anualmente no dia 29 de abril, quando também se celebra mundialmente a expressão artística.

Um projeto de lei de autoria do vereador Thiago Brochi (PSDB), que instituía o Dia Municipal do Artesão foi retirado da pauta em função de um pedido de vistas do autor.