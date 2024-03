Câmara de Americana aprova reajuste de servidores da prefeitura em primeira discussão

A Câmara de Americana aprovou nesta sexta-feira (22) o projeto de lei que determina um reajuste de 6% nos salários dos servidores municipais. A propositura, protocolada pelo Executivo na manhã desta quinta (21), recebeu votos favoráveis de todos os vereadores, mas ainda precisa passar por uma nova votação para ser apreciada em definitivo, o que deve acontecer na sessão de terça (26).

O percentual foi acertado nesta semana entre a prefeitura e o SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana), após os trabalhadores terem rejeitado uma proposta de 5% feita pela administração.

De acordo com o sindicato, os 6% representam 3,8% de INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), acumulados de março de 2023 a fevereiro deste ano, e 2,2% de ganho real. Também foi confirmado um reajuste de 11% no cartão alimentação, passando de R$ 820 para R$ 910.

Em conversa com o LIBERAL, o líder do governo Chico Sardelli (PL) na câmara, Lucas Leoncine (PSDB), explicou que a sessão extraordinária foi agendada para que as fases de votação pudessem ser adiantadas e a prefeitura não precisasse pagar retroativamente os valores reajustados.

Com a aprovação em primeira discussão nesta sexta e com a provável apreciação na terça, a propositura será encaminhada para sanção do chefe do Executivo na quarta (27) e a assinatura de Chico será feita após o feriado prolongado de Páscoa, na segunda (1º) — portanto, antes do pagamento dos servidores.

As porcentagens estão abaixo dos pedidos iniciais feito pelos servidores, que eram de reposição de perdas de 3%, aumento real de 5% e 15% de correção do cartão alimentação, além do reajuste com base no INPC. Nas redes sociais, trabalhadores chegaram a questionar o sindicato sobre o motivo de a proposta de 6% não ter passado por nova votação em assembleia.

À reportagem, o presidente do SSPMA, Toninho Forti, justificou que como a prefeitura já tinha oferecido um reajuste acima da inflação, caso não fosse aceito pelos servidores, o próprio Executivo poderia mandar um projeto para a câmara para aprovar apenas os 3,8% do INPC, fazendo com que todos os outros benefícios conquistados pudessem ser perdidos.

“Com os 3,8%, a prefeitura já teria cumprido a lei e aí a gente poderia perder o reajuste da cesta alimentação, por exemplo. Nem greve mudaria isso, então achamos melhor aceitar”, disse.

Reajuste dos servidores da câmara também será votado na terça

Além de votar em segunda discussão o aumento, os parlamentares também iniciarão a votação pelo reajuste dos servidores da Casa. A expectativa é de que o índice também seja de 6% no salário, bem como 11% no cartão alimentação e na cesta.