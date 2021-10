Câmara de Americana aprova projeto que proíbe empréstimo e consignado a idosos por telefone

22 out 2021 às 07:42

A Câmara de Americana aprovou, em primeira discussão, nesta quinta-feira (21), projeto de lei de autoria do vereador Vagner Malheiros (PSDB), que proíbe instituições financeiras de ofertarem e celebrarem contrato de empréstimo e cartão de crédito consignado com idosos, aposentados e pensionistas, por meio de ligação telefônica.

Pela propositura, em caso de descumprimento, a instituição financeira será multada em R$ 200 mil por cada contrato celebrado. A reincidência da infração dentro do mesmo ano fiscal resultaria, além da aplicação da multa, na exclusão da inscrição municipal da instituição.

Na justificativa do projeto, o vereador afirma que não há em vigor regras reguladoras para oferta de crédito consignado e que essa forma de contratação desrespeita o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso.

“Não é difícil ouvir de conhecidos ou familiares casos de contratação de empréstimo financeiro de forma equivocada por um aposentado ou pensionista. Muitos o fazem sem a plena capacidade de conhecimento do que estão contratando”, declarou Malheiros. O projeto deve ser votado em segunda discussão na próxima semana.