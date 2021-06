Câmara de Americana aprova multa e cassação para bares com aglomerações

Foi aprovado por unanimidade, nesta quinta-feira (24), projeto de lei de autoria do vereador Thiago Brochi (PSDB), que prevê desde advertência e multa até a cassação do alvará de funcionamento para estabelecimentos que gerarem aglomerações durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A proposta ainda deve ser apreciada em plenário mais uma vez antes de seguir para sanção do prefeito.

De acordo com o projeto, as multas podem chegar a 10 mil Ufesps (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo), valor equivalente a R$ 290 mil, para bares, casas noturnas, boates e salões de festas com entretenimento. Além disso, a penalidade de interdição deve ser aplicada de imediato, sempre que houver risco à saúde da população. “A pandemia não acabou, muito pelo contrário. Queremos dar essa ferramenta de extrema importância para combater as aglomerações em Americana”, comentou o autor.

Ainda na sessão, foi aprovado por unanimidade, em segunda discussão, projeto de lei de autoria do vereador Gualter Amado (Republicanos), que dispõe sobre a criação do prontuário eletrônico na rede pública municipal de saúde. De acordo com o autor, o objetivo é unificar as informações médicas dos pacientes, gerando um histórico que poderá ser avaliado por qualquer profissional habilitado em qualquer unidade de atendimento médico do município.