Câmara de Americana aprova exclusão de benefícios pagos pela Ameriprev

A Câmara de Americana aprovou, em primeira discussão, nesta quinta-feira, projeto de lei de autoria do Executivo que exclui o salário-família e o auxílio-reclusão do rol de benefícios a serem pagos pelo regime próprio de previdência social do município. De acordo com a emenda constitucional 103/2019, os benefícios devem se limitar à aposentadoria e pensão por morte.

“Considerando que a lei 5.111/2010 contempla a concessão de benefícios além dos previstos na emenda constitucional, como é o caso do salário-família e auxílio-reclusão, tornou-se necessário a exclusão dos referidos benefícios na lei que criou o Ameriprev [Ínstituto de Previdência Social dos Servidores de Americana]”, explicou a prefeitura.

Embora previstos, afirmou a administração, o salário-família e o auxílio-reclusão nunca foram pagos pelo instituto. Atualmente, a administração tem 132 aposentados e 36 pensionistas. O projeto deve ser votado em segunda discussão na próxima sessão ordinária, 5 de agosto.