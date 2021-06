Câmara de Americana aprova em segunda discussão LDO para 2022

A Câmara de Americana aprovou em segunda discussão, em sessão extraordinária, nesta segunda-feira (28), a legalidade do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2022.

De autoria do Poder Executivo, o projeto prevê orçamento de 964,8 milhões para o exercício de 2022, 2,4% a mais do que o estimado para este ano, que é de R$ 941,7 milhões.

A Casa também aprovou 260 emendas sugeridas pelos vereadores ao projeto de LDO. São propostas que incluem obras e serviços nas seleções de prioridades do Poder Executivo para o ano de 2022. Apenas uma foi rejeitada, a que garantiria reposição inflacionária aos servidores públicos do município. A emenda é de autoria da professora Juliana (PT).

Os parlamentares que votaram contrários à emenda – apenas três, incluindo a autora, foram favoráveis -, argumentaram que a reposição já é garantida pela Constituição Federal.

Além do projeto da LDO, também foi aprovado o PPA (Plano Plurianual) do município para os anos de 2022 a 2025. O projeto funciona como uma ferramenta de planejamento para o poder público, estabelecendo as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para os próximos quatro anos.

De acordo com o Executivo, o plano foi estruturado a partir de propostas das secretarias e demais órgãos públicos e discutido em audiência pública.