Câmara de Americana aprova devolução de R$ 223 mil ao Estado

A Prefeitura de Americana devolverá R$ 223 mil à Secretária de Estado da Saúde por meio de um parcelamento aprovado nesta quinta-feira pela câmara. A devolução ocorre porque o dinheiro recebido entre 2012 e 2015 para a reforma e ampliação do Posto 10, no Zanaga, não foi utilizado para este fim. A obra segue parada desde abril de 2015, e a unidade fechada, sem atendimento à população.

Conforme informações do projeto de lei aprovado por unanimidade nesta quinta, a prefeitura recebeu R$ 172 mil em quatro repasses. Desse total, R$ 84 mil ficaram no caixa da prefeitura, enquanto o restante foi utilizado para outros fins. Esse valor em caixa será a primeira parcela da devolução. Depois, serão feitos 15 pagamentos de R$ 9 mil, totalizando R$ 223 mil. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

O valor é maior em relação ao recebido por que está corrigido e acrescido de juros e multas. Ao longo do período, o prédio chegou a causar transtornos aos vizinhos, já que o ponto foi utilizado para descarte irregular de lixo e atraía ratos e baratas.

De acordo com o líder do governo Omar Najar (MDB) na câmara, Rafael Macris (PSDB), que defendeu o projeto nesta quinta, a devolução precisou ser aprovada em regime de urgência porque o pagamento parcelado foi fruto de uma negociação do Fundo Municipal de Saúde com o Estado, e caso o pagamento não tenha início imediato, haverá mais juros.

O tucano criticou o fato da verba não ter sido utilizada para a reforma. “O dinheiro não foi usado adequadamente para reforma e ampliação do Posto 10, consequentemente o dinheiro tem que ser devolvido. Provavelmente foi usado para pagamento da folha, inflada com comissionados na gestão passada”, afirmou.

Por meio de nota, o ex-prefeito Diego De Nadai (PTB), disse que é um erro devolver o dinheiro ao Estado. “Não foi concluída porque eu saí da prefeitura, se eu continuasse, acabaria essa obra. Deveriam pedir para o Estado para dar continuidade à obra, o Zanaga precisa de melhoria na Saúde”, escreveu.