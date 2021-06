Câmara de Americana aprova criação de prontuário eletrônico na saúde

Objetivo é unificar as informações médicas dos pacientes

Vereadores de Americana aprovaram nesta quinta-feira (17), em primeira discussão, projeto de lei do vereador Gualter Amado (Republicanos), que dispõe sobre a criação do prontuário eletrônico na rede pública municipal de saúde.

O objetivo, de acordo com o parlamentar, é unificar as informações médicas dos pacientes, gerando um histórico que poderá ser avaliado por qualquer profissional habilitado de qualquer unidade de atendimento médico do município.

Pelo projeto, o cadastro será feito pelo número SUS do paciente e armazenará informações como consultas, exames realizados e medicamentos receitados, além de dados como nome completo, endereço, tipo sanguíneo, doenças diagnosticadas, telefone e e-mail.

A proposta prevê ainda que os pacientes recebam mensagens eletrônicas informando sobre exames, laudos, procedimento ambulatorial e hospitalar e outras informações.

“Com a implantação de um cadastro único digital e com a informatização das unidades médicas, os profissionais poderão dar um diagnóstico mais preciso, pois contarão com todo o histórico hospitalar do paciente”, defendeu o parlamentar.