Câmara de Americana aprova convênio com o Hospital São Francisco em segunda discussão

No retorno do recesso de julho, a Câmara de Americana aprovou nesta terça-feira (6), em segunda e última discussão, um projeto de lei que autoriza a prefeitura a celebrar convênio com a Associação Americanense de Saúde, mantenedora do Hospital São Francisco.

O acordo permitirá que a unidade realize cirurgias eletivas e especializadas dos pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde). Aprovado por unanimidade, o projeto de lei recebeu votos favoráveis de 18 dos 19 membros da casa – o presidente Thiago Brochi (PL) não vota.

Câmara de Americana aprovou projeto que prevê cirurgias do SUS no Hospital São Francisco – Foto: Câmara de Americana/Divulgação

Com um repasse de R$ 150 mil para o Hospital São Francisco, o contrato prevê um convênio de 12 meses, que pode ser prorrogado por até 60 meses.

O acordo se deve a uma emenda parlamentar destinada à associação em 2019, pela então deputada federal Mara Gabrili (PSD), que hoje é senadora.

“Trata-se de uma emenda parlamentar que o hospital recebeu e que, através desse convênio, vão ser viabilizadas cirurgias pelo SUS dentro do Hospital São Francisco, para que esse recurso seja revertido em cirurgias e consultas com especialistas da rede de saúde pública do município de Americana”, explicou o líder de governo na câmara, Lucas Leoncine (PSD), durante a sessão.

Conforme o LIBERAL noticiou no início de julho, a expectativa do Executivo é de que os recursos sejam direcionados, neste momento, às cirurgias ginecológicas.

Apesar disso, o convênio permite procedimentos de outras especialidades, a serem definidas pela Secretaria de Saúde.