Câmara de Americana aprova condomínio com 472 moradias de interesse social na Vila Dainese

Projeto foi aprovado de forma unânime pela Câmara de Americana - Foto: Divulgação

A Câmara de Americana aprovou em primeira discussão, nesta terça-feira (21), de forma unânime, a construção de um condomínio de prédios com 472 moradias de interesse social em um terreno de 16,4 mil m² na Rua Benedito das Chagas, na Vila Dainese.

Em abril deste ano, a prefeitura já tinha dado permissão para implantação do empreendimento, mas como o projeto envolve unidades vinculadas ao programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, precisava de aprovação dos vereadores.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com o Executivo, os apartamentos serão destinados a famílias com renda de até 6 salários mínimos e cadastradas na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano.

Caso alguma unidade não desperte interesse do grupo prioritário, a empresa responsável pela obra, a Labutare Construtora e Incorporadora, poderá comercializar a preço de mercado.

Segundo apurou o LIBERAL, o condomínio será composto por torres que, além do térreo, terão 14 pavimentos. Os imóveis terão aproximadamente 50 m² e contarão com sacada e uma vaga de garagem.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Benefícios

Por ser um empreendimento de interesse social, a empresa terá benefícios como tramitação prioritária nos órgãos municipais, além de isenções de pagamento da taxa do FMDU (Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano), da outorga para construir, da contribuição de saneamento e de contrapartidas por geração de tráfego.

Porém, se alguma unidade for vendida a preço de mercado, a empresa terá de pagar as taxas referentes a este apartamento.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Também, caso a Labutare não cumpra algum requisito do Termo de Compromisso assinado junto à Habitação em setembro do ano passado, ela poderá ser penalizada com a rescisão do acordo.

Avaliado em R$ 752,7 mil, o terreno que receberá o condomínio abrange dois quarteirões entre a Rua Benedito das Chagas e o cruzamento da Rua João Batista Bazanelli e a Avenida Monsenhor Bruno Nardini.