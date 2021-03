Câmara de Americana adianta repasse de R$ 700 mil à prefeitura para compra de 12 respiradores

A Câmara de Americana vai repassar R$ 700 mil à prefeitura para compra de 12 kits completos de respiradores pulmonares. Com os aparelhos, o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi vai atingir os 30 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

De acordo com o presidente da Casa, Thiago Martins (PV), o recurso, que seria devolvido por meio de duodécimo no final do ano, será repassado à prefeitura já na segunda-feira (22).

A medida foi anunciada por 12 vereadores durante reunião com o prefeito Chico Sardelli (PV) na tarde desta sexta-feira (19).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“É receita da câmara. Dinheiro próprio, que vem do duodécimo, mas foi economia do mês de janeiro, do mês de fevereiro, e agora também de março. Não chegamos a receber nem a terceira parcela [do duodécimo]. Dentro das duas parcelas que eu recebi, eu consegui economizar, travar algumas compras”, comentou Martins.

Segundo informações da prefeitura, os orçamentos para a compra dos 12 kits foram feitos pela secretaria de Saúde, a pedido de Martins, e os equipamentos vão integrar a estrutura de atendimento contra a Covid-19 instalada no HM, dispensando o aluguel de novos equipamentos.

Vereadores se reuniram com o prefeito para anunciar o repasse – Foto: Beatriz Costa / Divulgação

Na quinta-feira (18), três respiradores alugados evitaram o colapso o sistema de UTI da cidade. Já nesta sexta-feira, apenas dois leitos com respiradores estão livres em Americana, ambos no HM.

De acordo com o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, os 12 respiradores permitirão que o HM abra 30 leitos de UTI, conforme meta traçada pelo prefeito. A ideia é que o HM se torne um “super hospital de campanha”.

“Com esses respiradores conseguimos chegar aos 30 leitos de UTI determinados sem precisar do aluguel de equipamentos, e ainda ficamos com reserva técnica de dois para o caso de manutenção”, detalhou Danilo.

De acordo com o prefeito, a parte documental já está pronta e o processo de compra dos aparelhos terá continuidade na segunda-feira. Ele também ressaltou a importância da ação promovida pelo Legislativo.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

“A gente sabe o quanto é importante marcar posição e hoje a câmara marca uma posição em favor da vida. Muitas pessoas serão salvas com o gesto de vocês. Estou muito feliz, esse é um ato muito importante. Que Deus abençoe ricamente e grandemente a vida de cada um de vocês”, comentou Chico.