Câmara acata vetos a 3 projetos da Educação

A Câmara de Americana acatou os vetos do prefeito Omar Najar (MDB) a três projetos que visavam tornar mais transparente a atuação da Secretaria de Educação. As matérias haviam sido aprovadas pelos vereadores meses atrás, mas com o argumento da inconstitucionalidade, acabaram vetados. A situação gerou críticas de um dos membros da Comissão de Constituição e Justiça. Mesmo sem as leis, a prefeitura alega que estuda implantar o que era proposto pelos parlamentares.

O primeiro veto acatado foi ao projeto que obrigava a disponibilização do cronograma de capinação das áreas externas das escolas, de autoria do vereador Thiago Brochi (PSDB). O veto diz que compete ao Executivo legislar sobre isso. Ainda assim, segundo informações da assessoria de imprensa, a prefeitura pretende, por iniciativa própria, passar a publicar o cronograma. Isso será incluído no contrato com a empresa que for escolhida para fazer o serviço. A previsão da próxima concorrência é no segundo semestre. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

O outro projeto é de autoria do vereador Odir Demarchi (PR) e tinha como objetivo fazer com que a fila de espera por vagas em creche fosse divulgada pela Secretaria de Educação para tornar o processo transparente. No veto, entretanto, o Executivo diz que a proposta faria a prefeitura violar o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) ao publicar os nomes. O próprio autor, na sessão, concordou e pediu que o veto fosse acatado para que um novo projeto nesse sentido fosse elaborado em seguida.

O terceiro veto foi ao projeto do vereador Marschelo Meche (PSDB), que exigia a publicação do cardápio da merenda com avaliação nutricional. A Administração disse que a proposta é inconstitucional e também que a publicação já é feita mensalmente.

Em nota ao LIBERAL, questionada sobre os três vetos, a Secretaria de Educação informou que as medidas podem vir a ser tomadas, de maneira que atendam às leis vigentes.

Além desses três vetos, outros dois foram acatados na sessão desta quinta, e a situação desagradou um dos membros da Comissão de Constituição e Justiça, Welington Rezende (PRP), que criticou o fato de as matérias terem obtido parecer favorável na câmara, terem sido aprovadas por voto, e agora barradas. “Vêm esses pareceres contrários, com justificativas que às vezes não são plausíveis, enquanto tem projeto que passou aqui com parecer contrário, que o prefeito sancionou, e hoje são alvos de Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade)”, afirmou.