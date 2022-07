Câmara cobra explicações sobre denúncias de assédio na Gama e na Saúde

Vereadores aprovaram requerimento da Professora Juliana (PT) sobre o tema - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

Na última sessão antes do recesso, os vereadores de Americana aprovaram, nesta quinta-feira, o requerimento que pede informações para prefeitura sobre os protocolos e procedimentos instaurados em âmbito administrativo sobre denúncias de assédio sexual.

O documento, de autoria da Professora Juliana (PT), pede explicações sobre as denúncias de casos que teriam ocorrido na Gama (Guarda Municipal de Americana) e também na rede de saúde.

A parlamentar questiona a apuração dos casos e quais os critérios são adotados. No início desse mês, Juliana denunciou queixas de uma guarda sobre o assunto.

“Queremos saber quem serão os responsáveis pela investigação e quais quesitos serão adotados, bem como o andamento dessa e outras apurações. Pois, por enquanto, temos apenas alguns relatos e informações de outras servidoras”, relatou.

“As mulheres, muitas vezes, encontram dificuldades e receios na hora de denunciar, visto que os acusados exercem cargos de chefia”, completou.

No requerimento, a parlamentar faz vários questionamentos para identificar, por exemplo, se a corporação tem conhecimento de quaisquer procedimentos administrativos, em curso ou já arquivados, instaurados pela Ouvidoria e Corregedoria ou outras instâncias administrativas no âmbito da instituição, visando à apuração de denúncias de outros guardas com conduta delituosa, relacionadas à prática de assédio sexual, e se existem ações de formação sobre prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher.

RESPOSTA. A Prefeitura enfatizou que os procedimentos administrativos estão sendo adotados conforme legislação, visando elucidar o caso. Na hipótese de constatada qualquer irregularidade, as medidas cabíveis serão tomadas. Com relação aos supostos novos casos relatados pela vereadora, a administração informou que não foram registrados oficialmente e que também deverão ser apurados.