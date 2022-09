Câmara aprova projeto sobre complexo de educação em Americana

Proposta, de autoria do Executivo, altera a finalidade do terreno que vai abrigar o complexo, no Campo Limpo

A Câmara de Americana aprovou nesta quinta-feira, em regime de urgência, um projeto de lei que viabiliza a construção do centro de capacitação de professores, obra anunciada pela prefeitura em agosto.

A proposta, de autoria do Executivo, altera a finalidade do terreno que vai abrigar o complexo, no Campo Limpo. A área, atualmente, é reservada para uso comum do povo, mas, com essa propositura, passará a ser destinada para uso institucional.

Essa mudança era necessária para a instalação do centro de capacitação no local. O projeto, no entanto, ainda precisa passar por mais uma votação no Legislativo, na próxima semana.

Ao todo, o governo Chico Sardelli (PV) vai investir R$ 20 milhões na obra, que tem previsão de entrega para abril de 2024.

O espaço contará com um anfiteatro com 400 lugares e possibilidade de uso como sala de cinema, miniteatro de arena para um público de 100 pessoas e centro de formação para professores e pedagogos, cercado por um parque aberto à comunidade.

O prédio será instalado em um terreno de 11 mil metros quadrados, na Praça Dr. João de Castro Gonçalves. Haverá dois pavimentos, com um total de 3,5 mil m² de área construída. A Secretaria de Educação também prestará serviço de atendimento ao público no local.

A proposta discutida nesta quinta teve apenas um voto contrário, do vereador Vagner Malheiros (PSDB). Ele considera “inviável” o investimento de R$ 20 milhões num complexo como esse, pois, segundo o parlamentar, há outras demandas que devem ser priorizadas na educação.

Para Malheiros, o dinheiro poderia ser investido, por exemplo, na construção de uma creche. Ele justificou que tem sido procurado por pais que não estão conseguindo vaga em escolas infantis para seus filhos.

O vereador também apontou que os professores já realizam atividades de capacitação e que, para valorizá-los, basta aumentar o salário deles.

“Se quer valorizar professor, profissional de apoio, as auxiliares, aumenta o salário deles, cria um mecanismo de aumentar salário, porque é isso que motiva”, declarou o tucano no plenário.