Câmara aprova projeto para dobrar número de vagas para farmacêuticos na prefeitura

A câmara aprovou nesta terça-feira (12) um projeto de lei do Executivo para dobrar o número de vagas para farmacêuticos no quadro de servidores da Prefeitura de Americana. A propositura recebeu 17 votos favoráveis e apenas uma ausência, de Dr. Daniel (PDT). O presidente da Casa, Thiago Brochi (PL), não vota. O projeto agora segue para sanção do prefeito Chico Sardelli (PL).

Conforme o LIBERAL noticiou neste domingo (10), atualmente a administração pode contratar até 20 servidores para o cargo, enquanto a nova quantidade solicitada é de 40 profissionais.

Câmara de Americana aprovou projeto para ampliação de vagas de farmacêuticos – Foto: Câmara de Americana / Divulgação

O objetivo, segundo a justificativa da propositura, é suprir um déficit desses profissionais. Das 20 vagas possíveis, 18 estão ocupadas, conforme dados do Portal de Transparência, número insuficiente para cobrir os trabalhos diante do aumento da demanda e das unidades de saúde.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

À reportagem, o SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana) informou que em 2014 os farmacêuticos foram contemplados com uma redução na jornada de oito para seis horas.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A maioria desses profissionais inicia o expediente às 7h30 e vai até as 13h30. Com isso, as farmácias não conseguem funcionar até as 16h e precisam fechar, de acordo com o sindicato. Pessoas que necessitam do serviço acabam tendo acesso aos medicamentos apenas no dia seguinte à consulta, prejudicando pacientes que necessitam de algum tratamento imediato.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Ainda de acordo com o sindicato, a tendência é que após a sanção do prefeito as contratações não sejam realizadas imediatamente, mas sim conforme a necessidade do Executivo.

Um dos projetos estudados pela administração e que pode demandar a contratação de mais farmacêuticos é a implantação de uma farmácia com funcionamento além do horário comercial, no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.