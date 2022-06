Câmara aprova moção para policial que defendeu Emerson Royal

A Câmara de Americana aprovou nesta quinta-feira uma moção de aplausos para Hélio Azanha Júnior, policial militar que defendeu o jogador de futebol Emerson Royal em uma tentativa de assalto na madrugada da sexta-feira passada. A proposta é do vereador Thiago Brochi (PSDB).

Jogador agradeceu o militar por meio de postagem nas redes sociais – Foto: Reprodução / Instagram

No momento do crime, um homem tentou roubar o relógio e uma corrente do atleta, que atua no Tottenham, da Inglaterra, e passava férias em Americana. O policial percebeu a ação e, ao tentar impedir o roubo, trocou tiros com o ladrão, que acabou baleado. Houve pelo menos 26 disparos.

No mesmo dia, Royal fez um agradecimento nas redes sociais ao militar que o ajudou. Ele também falou sobre o assunto na última segunda, durante participação no programa Bem Amigos, do SporTV.