Câmara aprova LDO e rejeita emenda que garantiria reposição aos servidores

A Câmara de Americana aprovou na manhã desta quinta-feira (24), em sessão extraordinária, a legalidade do projeto de LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para 2022 e rejeitou emenda que garantiria reposição inflacionária aos servidores públicos do município.

De autoria do Poder Executivo, o projeto de LDO prevê orçamento de 964,8 milhões para o exercício de 2022, 2,4% a mais do que o estimado para este ano, que é de R$ 941,7 milhões. A proposta ainda terá de ser votada em segunda discussão, na próxima segunda-feira (28).

Das 261 emendas sugeridas pelos vereadores ao projeto de LDO, apenas uma foi rejeitada, com 15 votos contrários. Trata-se da emenda de autoria da vereadora Professora Juliana (PT), que assegurava a reposição inflacionária de remuneração dos servidores públicos no exercício de 2022.

Líder do governo na câmara, Thiago Brochi (PSDB), disse que a emenda já é prevista na Constituição Federal. “Não tinha porque votarmos, uma vez que já é garantida”, alegou. A vereadora, por sua vez, argumentou que embora esteja na Constituição, muitos estados e municípios acabam não cumprindo essa determinação.

“Coloquei essa emenda porque sou servidora pública do Estado. E para o servidor que hoje tem um acúmulo de perda salarial de mais de 12%, achei extremamente necessário colocar na LDO. Em outras legislaturas, esse tipo de emenda garantiu reposição salarial inflacionária”, defendeu. Além da autora, aprovaram a inclusão da emenda no projeto os vereadores Dr. Daniel (PDT) e Vagner Malheiros (PSDB).

O SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana) tenta desde o início do ano fazer com que a prefeitura conceda reposição inflacionária aos funcionários da administração. O Poder Executivo, no entanto, argumenta que não pode conceder o reajuste por conta da Lei Complementar 173, de maio de 2020, sob pena de ter as contas rejeitadas pelo TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo).

A lei 173 foi criada pelo Governo Federal com o objetivo de flexibilizar alguns dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como permitir que a União repasse recursos públicos para que os Estados, Distrito Federal e municípios enfrentem a pandemia no novo coronavírus (Covid-19).

Porém, a nova legislação prevê restrições orçamentárias, especialmente voltadas para despesas com pessoal, para os municípios que se submeterem a esse regime fiscal diferenciado. Dentre as medidas, destaca-se as limitações de despesas sobre os servidores públicos até dezembro de 2021.

As outras 260 emendas aprovadas pela câmara, incluem obras e serviços nas seleções de prioridades do Poder Executivo para o ano de 2022.