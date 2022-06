Câmara aprova criação de programa para atração de empresas em Americana

Texto traz benefícios para investimentos em startups - Foto: Câmara de Americana / Divulgação

Vereadores de Americana aprovaram, em primeira discussão, nesta quarta-feira, projeto de lei de autoria do Poder Executivo que cria o Programa i9 Americana. A iniciativa, lançada no final de abril pela prefeitura, prevê incentivos fiscais que favoreçam a instalação de empresas de tecnologia na cidade.

Pela propositura, empresas do setor terão uma redução de 3% para 2% – piso constitucional – na alíquota do ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza).

O texto também traz benefícios para empresas que invistam nas chamadas startups. Elas poderão solicitar alíquota de 2% do ISSQN, bem como isenção de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e de taxas municipais.

Se aprovada em segunda discussão pela câmara, a lei também autorizará a administração municipal a promover espaços destinados à instalação e funcionamento de startups e a realizar parcerias com instituições de ensino para cursos em áreas estratégicas.

Secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Rafael de Barros afirma que o i9 vem para ajudar no desenvolvimento sustentável de Americana, tornando a cidade atrativa para empresas de tecnologia e pesquisa.

“Essas empresas, além de prosperarem por si só, também podem ajudar no desenvolvimento tecnológico de outros setores já bem estabelecidos em nossa economia”, destaca.

Além de atrair novas empresas, o secretário acredita que o programa ajudará a evitar a fuga desses negócios para outras cidades mais atrativas, visto que, atualmente, a maioria dos colaboradores está em home office, o que favorece um deslocamento sem dificuldades para um município mais “atraente”.

O programa foi desenvolvido pelas secretarias de Desenvolvimento Econômico, de Fazenda e de Negócios Jurídicos, em parceria com as demais pastas do Executivo.

“As empresas, principalmente as startups, no início da vida, estão em busca de vantagens, e ficamos muito atentos a isso no processo de desenvolvimento do i9 Americana. Instaladas aqui, essas empresas trarão aumento de arrecadação, o que melhora a qualidade de vida de nossa população”, declarou Rafael na inauguração do programa.