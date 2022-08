Câmara aprova cessão de área para construção de restaurante popular

Unidade será instalada pela Associação Evangélica Nazerenos de Americana, no Jardim do Lago

A Câmara de Americana aprovou nesta quinta-feira (25) a cessão de uma área no Jardim do Lago para a Aenda (Associação Evangélica Nazerenos de Americana), que vai construir um restaurante popular no local, na Rua Henrique Basseto.

A entidade já possui duas unidades do restaurante, denominado Prato Cheio. Uma delas funciona há pelo menos 15 anos no Zanaga. A outra atende na região da Praia Azul faz ao menos dez anos. As informações são do pastor Bento Bueno de Amarins, um dos diretores da associação, que atua com o apoio de empresários.

A concessão do terreno no Jardim do Lago está prevista num projeto de lei da prefeitura. Houve voto favorável de todos os 18 vereadores presentes – Juninho Dias (MDB), por motivos de saúde, se ausentou da sessão.

A proposta ainda passará por mais uma votação na próxima quinta-feira, antes de ir para a sanção do prefeito Chico Sardelli (PV).

No Jardim do Lago, além do restaurante, a Aenda também quer instalar um espaço para a realização de atividades sociais, como curso de costura, pintura e música. “Tem um monte de projeto, e a gente precisa de um prédio para fazer isso aí”, afirmou.

De acordo com o pastor, o Prato Cheio cobra apenas um valor simbólico de R$ 2 por marmita. No entanto, o pagamento não é, exatamente, uma exigência.

“Se não tiver dinheiro, come do mesmo jeito. Não pode voltar sem comer. Essa é a realidade. Não pode voltar com fome. Essa é a nossa obrigação. Até hoje, graças a Deus, nunca faltou alimento, nunca faltou nada. Sempre temos em abundância os alimentos”, disse Amarins.

Conforme consta no projeto, a associação poderá usar a área no Jardim do Lago por 20 anos, mas o prazo pode ser prorrogado, a critério do Executivo, por mais duas décadas.

A entidade deverá iniciar a construção do imóvel em até 24 meses e concluí-la em até 60 meses, contados a partir da data da assinatura do contrato de concessão.