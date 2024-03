Câmara aprova Arraiá do LIBERAL no calendário oficial de Americana

A Câmara de Americana aprovou em 1ª discussão, nesta terça-feira (19), um projeto de lei para incluir o Arraiá do LIBERAL no calendário oficial do município. Foram 17 votos favoráveis e uma ausência, de Pastor Miguel (Republicanos). A propositura volta a ser votada na semana que vem para que possa ser aprovada ou não em definitivo.

Arraiá do LIBERAL é realizado anualmente na 1ª quinzena de junho, desde 2022 – Foto: Arquivo / Liberal

Realizado anualmente na 1ª quinzena de junho, desde 2022, o Arraiá do LIBERAL comemora o aniversário do grupo, celebrado no dia 1º do mês. Além disso, o evento se destaca pela solidariedade, com entidades assistencialistas de Americana participando e arrecadando fundos para suas manutenções.

Na edição do último ano, a festa reuniu cerca de 7,5 mil pessoas em frente à sede do grupo, na Vila Santa Catarina, durante os dois dias.

“É uma festa popular, sem cobrar ingresso e que ainda tem um apelo social por conta do trabalho envolvido junto às entidades assistenciais”, comentou o autor do projeto, Lucas Leoncine (PSDB).

Coautor da propositura, o vereador Leco Soares (Podemos) trabalhou na edição do ano passado como voluntário da Missão Jeito de Ser, responsável pelas barracas de pesca e espetinho, além da de cuscuz mole.

“A gente sabe como é importante essas festas e como é importante dar oportunidade para que as entidades possam participar e possam arrecadar verbas para a sequência do trabalho durante o ano”, disse.

Ao todo, oito instituições marcaram presença no Arraiá do ano passado, vendendo comidas típicas. A celebração ainda conta com bingo, prêmios para o público e apresentações de músicos locais.