Câmara aprova alteração em lista dos vacinados em Americana

Foi aprovado, por unanimidade, em primeira discussão, projeto de lei do vereador Gualter Amado (Republicanos), que altera a lei municipal 6.502/2021, a qual dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação diária de lista de todos os vacinados contra o novo coronavírus (Covid-19) em Americana. A mudança tem como objetivo adequar essa lista dos vacinados aos dados disponibilizados no site “Vacivida”, do Governo do Estado.

Esse projeto foi protocolado um dia antes da sessão desta quinta-feira (20), a pedido da Prefeitura, que alegou dificuldades para cumprir a legislação em função da exigência da lotação e do cargo da pessoa vacinada, dois itens não incluídos no Vacivida, plataforma digital integrada para monitorar a campanha de vacinação estadual.

O projeto aprovado em primeira discussão estabelece a publicação do nome completo do vacinado, CPF (com os seis primeiros dígitos com um asterisco), data e local de vacinação e se o munícipe pertence a grupo prioritário. Essa relação deveria ser disponibilizada no site oficial do município, sendo atualizada a cada 48 horas.

“A prefeitura alegou dificuldade com dois itens da lista que não são inclusos no Vacivida e pediu para retirá-los: a lotação e o cargo da pessoa vacinada. Tiramos para fazer com que a lei funcione”, afirmou o parlamentar, que chegou a protocolar uma representação no MP (Ministério Público) contra a administração pelo não cumprimento dessa lei.

De acordo com o vereador, a publicação da lista de vacinados é importante para garantir transparência, principalmente nas primeiras fases da imunização contra a Covid-19, destinada a grupos prioritários.

“Em todo país vimos denúncias de que pessoas que não faziam parte da linha de frente estavam sendo vacinadas”, afirmou Gualter.

O parlamentar também destacou que, por meio dessa iniciativa, o município estará se antecipando e mostrando a toda população que está preocupado em garantir a correta vacinação contra esse vírus, que tem causado muitas mortes e desencadeado tantas outras doenças físicas e mentais em todo mundo.

Em resposta ao LIBERAL, via assessoria de imprensa, na última quarta-feira, a prefeitura informou que, assim que o novo projeto for aprovado, a lista de imunizados contra a Covid-19 no município será divulgada. Em reportagem divulgada pelo LIBERAL no dia 10 de maio, a administração informou que essa regulamentação dependia apenas da adequação dos dados exigidos pela lei ao que já era inserido no Vacivida.