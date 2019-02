Câmara aprova acordo por área da União Operária

Os vereadores da Câmara de Americana aprovaram na sessão desta quinta-feira (21), em primeira discussão, o projeto de lei que autoriza a prefeitura a formalizar um acordo extrajudicial com a União Operária para dividir o terreno que fica ao lado da Etec Polivante, na Avenida Nossa Senhora de Fátima.

A ideia é que a área seja repassada futuramente para a câmara construir uma nova sede e sair do aluguel, que é a prioridade do presidente do Legislativo, o vereador Luiz da Rodaben (PP). Foto: Câmara Municipal de Americana / Divulgação

A área em questão foi doada pela União Operária para a prefeitura em 2005, sob a condição de que o local seria utilizado para construção de um novo paço municipal. Além do terreno, a prefeitura também recebeu a doação de R$ 1,8 milhão, que serviria de custeio para a implantação de um “serviço educacional” para os operários da cidade.

Entretanto, nenhum dos tópicos saiu do papel. A União Operária reivindicava judicialmente a área e cobrava a devolução do montante doado em dinheiro.

Em reunião na semana passada, a prefeitura encaminhou um acordo com a empresa e pôde manter metade do terreno, que corresponde a 23 mil metros quadrados. A outra parte ficou com a União Operária, que também encerrou a cobrança de R$ 1,8 milhão.

Na sessão desta quinta, o projeto que autoriza o acordo foi aprovado com 17 votos favoráveis e duas abstenções: Alfredo Ondas (MDB) e Vagner Malheiros (PDT). Na semana que vem ele será apreciado em segunda discussão.

De acordo com a prefeitura, o próximo passo é celebrar o acordo em juízo. Depois será definido como a área será transferida para a Câmara Municipal. Se for doação ou cessão, é necessário encaminhar projeto de lei para votação dos vereadores. Caso opte-se por permissão de uso, esse procedimento não é necessário, segundo a prefeitura.

Atualmente, a Câmara de Americana paga R$ 57 mil de aluguel por mês no atual prédio, na Praça Divino Salvador, no Jardim Girassol.