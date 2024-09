Câmara adia votação sobre projeto que proíbe pulverização aérea com agrotóxicos em Americana

A Câmara de Americana adiou em uma semana, nesta terça-feira (24), a votação do projeto de lei que proíbe pulverização aérea com agrotóxicos no município. O adiamento ocorreu por conta de um pedido de vista do vereador Lucas Leoncine (PSD), líder do governo Chico Sardelli (PL) na Casa.

O vereador Lucas Leoncine, durante sessão da Câmara de Americana, nesta terça (24) – Foto: Câmara de Americana/Divulgação

A proposta, de autoria da vereadora Professora Juliana (PT), constava na ordem do dia e tinha sido assunto da reunião de pauta nesta segunda. A ideia da petista é que a aplicação de agrotóxicos por meio de aeronaves seja totalmente proibida.

O texto diz que, se a regra for violada, o proprietário do terreno onde houve a pulverização estará sujeito a uma multa no valor de 4 mil Ufesps (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo), equivalente a R$ 141,4 mil. No caso de reincidência, a penalidade será aplicada com o valor dobrado.

Durante a sessão, Juliana criticou o adiamento e afirmou que há uma “obstrução” contra seus projetos.

No plenário, Leoncine não falou sobre o motivo do pedido de vista. Porém, nesta segunda, em entrevista ao LIBERAL, ele havia dito que ainda há “muita dúvida sobre o projeto”.

Conforme o LIBERAL noticiou em julho deste ano, três projetos semelhantes, todos protocolados pelo ex-vereador Padre Sérgio (PT), foram rejeitados pelo Legislativo entre os anos de 2017 e 2019.