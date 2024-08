Calor volta à região e Cepagri cita risco de incêndios

Máxima poderá chegar a 33°C no próximo domingo; situação contribui para focos de incêndio, aponta Cepagri

Após a passagem de uma frente fria pelo Estado de São Paulo no último fim de semana, o calor voltará a ser sentido pelas cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) a partir desta quinta-feira (29).

A máxima poderá chegar a 33°C no próximo domingo (1º) e há risco de novos focos de incêndio, de acordo com o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp (Unidade Estadual de Campinas).

Em Americana a máxima pode chegar a 33°C no próximo domingo – Foto: Arquivo/Liberal

A interação da atmosfera com a superfície terrestre tem possibilitado a formação de uma massa de ar com características de altas temperaturas e baixa umidade. Por isso, a expectativa para esta quinta (29) é que a máxima alcance 30°C e a mínima seja de 13°C.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Mais forte

Nos próximos dias, o calor deverá se intensificar, portanto na sexta (30) a expectativa é de máxima de 31°C e mínima de 15°C. Já no sábado as temperaturas deverão variar de 14°C a 32° e no domingo, de 15° a 33°C. Porém, previsões acima de 72h ainda podem sofrer alterações.

As altas temperaturas poderão contribuir para o aumento do risco de focos de incêndio, o que também foi alertado pela Defesa Civil do Estado de São Paulo nesta quarta (28).

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“Para calcular o risco de incêndio, o principal dado analisado é o número de dias sem chuva ou com chuva menos volumosa. Também são consideradas as temperaturas e a umidade relativa abaixo de 40%”, explicou Bruno Bainy, meteorologista do Cepagri.

Em Americana, de acordo com o Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), choveu apenas 9,2 mm no último fim de semana e a umidade, na semana passada, chegou a ficar abaixo de 20%.