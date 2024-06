Calor fora de época empaca venda de roupas de frio em lojas de Americana

O período de fim de abril e início de maio geralmente representa um “giro de chave” para os lojistas de Americana: as roupas de verão são colocadas em liquidação e as mercadorias relacionadas ao frio, como jaquetas, blusas e luvas, começam a ganhar as vitrines. Mas o calendário dos comerciantes sofreu uma inesperada mudança neste ano.

Lojas no Centro de Americana estão com os estoques cheios de roupas de frio – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Nas últimas semanas, o frio deu as caras apenas de 27 de maio a 1º de junho, quando a passagem de uma massa de ar polar pela região derrubou as mínimas para os 10°C e fez com que as máximas ficassem na casa dos 22°C.

Já nos outros dias, a máxima esteve quase sempre acima dos 30°C e as mínimas entre 15°C e 17°C. Os dados são do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), que faz a medição em uma estação instalada no TG (Tiro de Guerra) de Americana, na Vila Louricilda.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Com o calor fora de época, as roupas de frio estão empacadas nas lojas e os comerciantes têm precisado se adaptar, às pressas, para oferecer qualquer tipo de mercadoria para os clientes.

“O que faria a gente vender é o frio, precisamos do frio. Todo ano a gente recolhe roupa de calor, mas neste ano a loja está abarrotadíssima porque tivemos de colocar as roupas de calor e de frio. Teve cliente que há uma semana veio comprar short de praia”, contou Maraisa Miranda Bradão, 61, proprietária de uma loja no Centro.

Uma situação parecida tem vivido outro comércio de confecção na região central de Americana. De acordo com a vendedora Isadora Berge, 22, nem mesmo pijamas têm atraído compradores e as roupas de frio estão guardadas no estoque, sendo que nas araras as roupas de calor, inclusive regatas, seguem à mostra.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Problema

“Nós ainda temos confecção própria, então a gente consegue mudar o que é colocado para venda. Mas tem loja daqui do Centro que compra mercadoria de confecções e revende. Eles não sabem o que fazer com tanta peça de frio”, disse Isadora.

Em outra marca, que possui uma rede do segmento de moda, as vendas estão abaixo do esperado, embora tenha apresentado uma sensível melhora no fim de maio, segundo a subgerente Thaís Alves da Silva Jardim, 33. O LIBERAL ainda visitou outros dois locais, um deles uma rede nacional de magazines, e ambos relataram a mesma situação.

Segundo o vice-presidente da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), Evandro Barizon, a expectativa era de aumento de 10% nas vendas no Dia dos Namorados (no último dia 12). Mas ele reconheceu que a ausência do frio tem impactado nos resultados dos lojistas.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“Embora o Dia das Mães [em maio] seja uma data de aumento das vendas não tivemos um crescimento expressivo, pois o clima estava muito quente. Como tivemos recentemente dias mais frios isso ajuda na venda de itens de vestuário. Além do Dia dos Namorados, a Festa do Peão é outro fator quer ajuda a alavancar as vendas”, ponderou.

Porém, o impacto da Festa do Peão ainda não tem sido sentido por Maraisa, que novamente credita ao calor fora de época o resultado das vendas abaixo da expectativa. Segundo ela, os comerciantes estão à mercê da chegada do frio, principalmente no inverno, que começará oficialmente em 21 de junho.

“Se coincide com a Festa do Peão estar frio, a gente vende muito bem. Porque lá onde eles fazem a festa é muito frio. Se não estiver frio, eles fazem uma forcinha para comprar uma peça, mas guardam o dinheiro para gastar na festa. Então, é complicado, a gente depende do fator clima”, finalizou.