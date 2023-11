Calor faz o consumo de água crescer até 14% em Americana

Fato se repete nas outras cidades da Região do Polo Têxtil; DAE fala em situação diferente do verão

A intensa onda de calor que atinge diversas cidades do País está impactando diretamente o consumo de água, com aumento significativo registrado em Americana e outros municípios da RPT (Região do Polo Têxtil).

Tempo quente fez disparar a procura por água em Americana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Segundo dados do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana, o consumo de água na cidade aumentou 14% no último final de semana.

A autarquia informou que a média diária de produção de água para o mês de novembro é de 106.869 milhões de litros, superando os registros do mesmo período do ano passado (98.934 milhões) e de 2021 (90.819 milhões).

Entretanto, nos últimos dias, a produção de água ultrapassou essa média, atingindo 113.381 milhões de litros na última segunda-feira (13).

A ONU (Organização das Nações Unidas) estima que cada pessoa necessite de cerca de 110 litros de água por dia para atender às necessidades de consumo e higiene.

O aumento no consumo é atribuído às altas temperaturas registradas nos últimos dias, aliadas à baixa umidade relativa do ar, que variou de 23,3% a 18,6% – abaixo do aceitável de 30%.

O DAE destaca que essa situação se diferencia do padrão observado no verão, quando, apesar do aumento das temperaturas, a umidade também sobe, proporcionando uma sensação térmica menos desagradável.

Diante disso, as pessoas têm recorrido a práticas como umedecer ambientes, tomar mais banhos e utilizar mais água, levando o consumo a superar a oferta, mesmo que ela esteja acima da média.

A situação se repete em outras cidades da RPT. Em Santa Bárbara d’Oeste, o DAE relatou um aumento de 11% no consumo diário de água tratada, passando de 39.230 milhões para 43.545 milhões de litros.

Em Nova Odessa, a Coden Ambiental informou uma alta de quase 20%, elevando a média diária de 16 milhões para 19.166 milhões de litros, no último sábado.

Para conscientizar a população sobre o uso racional, a Coden está distribuindo material informativo, intitulado “Economize Água”, junto às contas do mês em todos os imóveis do município.

Em Sumaré, a BRK, responsável pelo abastecimento, registrou um crescimento de cerca de 10% na oferta de água tratada na última semana.

A Sabesp, responsável pelo abastecimento em Hortolândia, alertou para o aumento de 15% no consumo desde a última sexta-feira.

A empresa reforça a importância da hidratação, mas destaca a necessidade de economia e uso consciente da água, recomendando que a população priorize o uso para higiene e alimentação.

As concessionárias estão monitorando continuamente os níveis dos mananciais e afirmam estar preparadas para atender à demanda.

Como economizar água

Tome banhos mais curtos.

Deixe a torneira fechada enquanto escova os dentes ou faz a barba.

Deixe para lavar o carro em outra data – e evite usar a mangueira, prefira um balde com água.

Lave calçada ou quintal em outro dia e lembre-se de usar vassoura e balde com água, não a mangueira.

Utilize a máquina de lavar apenas quando estiver na capacidade máxima.

Antes de lavar a louça, retire o excesso de comida com a esponja; deixe a torneira fechada ao ensaboar.

Não dê descarga à toa e não utilize o sanitário como lixeira. Em apenas seis segundos de válvula acionada vão embora cerca de 12 litros de água.

Não use água corrente para descongelar alimentos.

Fonte: Sabesp