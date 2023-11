Calor excessivo afeta produção de hortaliças em Americana e Santa Bárbara

Dono de horta, Ronival Pimenta diz que tempo atual resulta em perda de 50% da produção – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A intensidade das ondas de calor aliada aos fortes temporais tem prejudicado a produção das hortas na região. Agricultores de Americana e Santa Bárbara d’Oeste, por exemplo, estão enfrentando dificuldades para manter as plantações saudáveis e evitar as perdas devido ao clima extremo.

Na Horta São Vito, em Americana, o proprietário Ronival Cassiano Pimenta afirma que a combinação de temperaturas elevadas e chuvas intensas resulta em uma perda aproximada de 50% da produção de verduras.

Segundo Ronival, o calor propicia a proliferação de pragas que, por sua vez, prejudicam o desenvolvimento saudável das folhagens.

Ele destaca ainda que, nos dias quentes, as mudas plantadas pela manhã necessitam de mais regas ao longo do dia para sobreviverem.

“Se planto de manhã cedo, às 10 horas já tenho que regar, depois ao meio-dia, e novamente às 14 horas.”

O desafio se estende às feiras em que participa, afetando a disponibilidade de verduras.

“Em outubro e novembro, descartamos excesso de verduras e agora enfrentamos escassez devido ao descontrole climático na produção”, lamenta.

Na Horta da Colina, também em Americana, a situação não é diferente. Cerca de metade das 3,2 mil mudas plantadas na última semana foram perdidas devido à exposição excessiva ao sol, resultando em queimaduras nas verduras e prejudicando o desenvolvimento.

Impacto negativo

Em Santa Bárbara d’Oeste, Adriana Aparecida Alexandre Ferreira, proprietária da Horta da Dri, localizada no Cidade Nova 2, ressalta que o calor intenso tem impactado negativamente o desenvolvimento das verduras, atrasando o crescimento e comprometendo a produção em larga escala.

As perdas tornam-se mais acentuadas durante chuvas intensas, que, por sua vez, machucam as verduras, tornando irreversíveis os danos.

Adriana, no entanto, destaca a importância da chuva moderada para o cultivo.

“A chuva, quando suave, é muito benéfica. É mais eficaz do que a irrigação tradicional, liberando nitrogênio, favorecendo um crescimento mais saudável e bonito das verduras”.

Como fica o tempo

A ocorrência de chuvas severas e a passagem de uma frente fria deverão derrubar as temperaturas em Americana e região, desta quinta-feira (23) a domingo (26).

De acordo com a Climatempo, a previsão é de máximas de 27°C na sexta (24), 24°C no sábado (25) e 28°C no domingo.

Nesta quarta (22), a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta, válido até sábado, de precipitações de 125 mm a 175 mm nas cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas).