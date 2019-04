Calçadão de Americana terá sete coberturas

Foto: Divulgação

O Centro de Americana oferecerá um atrativo a mais aos consumidores. A Rua Vieira Bueno e o calçadão das ruas 30 de Julho e Fernando Camargo receberão coberturas com bancos, lixeiras e paisagismo. O objetivo é criar espaços de permanência com mais conforto para as compras.

Segundo o coordenador da Distrital Central da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana, Clóvis Yamasaki, a expectativa é de que as coberturas sejam implantadas ainda neste semestre. O projeto será bancado pelos próprios comerciantes.

Yamasaki informou que o projeto está sendo orçado. O passo seguinte será buscar apoio entre os lojistas do Centro visando sua viabilização. O diretor acredita no apoio da classe para implantar as coberturas. “Tenho certeza que muita gente vai querer colaborar. Todos concordam que falta no Centro um local onde os consumidores possam descansar quando saem para fazer compras”. Os pontos onde as coberturas serão instaladas já foram definidos.

Ao todo serão sete. Duas ficarão na Rua Vieira Bueno e cinco no calçadão, sendo três em diferentes pontos da Rua 30 de Julho e duas na Rua Fernando Camargo, em frente à antiga entrada do Banco Itaú. A ideia inicial era fazer as coberturas antes do Dia das Mães, mas segundo o coordenador distrital não será possível.

Antes de começar a trabalhar para tirar a ideia do papel, a Acia buscou autorização da CPFL Paulista e Corpo de Bombeiros. “Isso levou um tempo e não conseguiremos viabilizar para o Dia das Mães, mas ainda neste semestre estarão prontas”, informa Yamasaki.

Além das coberturas, outra mudança será a alteração no formato das caixas de energia que a CPFL mantém no calçadão da Rua 30 de Julho. Segundo o coordenador, a concessionária vai nivelar as caixas com a rua, acabando assim com o risco de acidentes, principalmente envolvendo crianças.

SEGURANÇA. Yamasaki aposta nas câmeras de monitoramento instaladas no Centro para evitar que as coberturas sejam destruídas por vândalos. Os equipamentos ficam em locais estratégicos e têm visão ampla do calçadão.

“As câmeras pegam o convívio todo e as pessoas já sabem que o Centro é monitorado. Contamos com esse apoio da Gama para evitar a ação de vândalos e também garantir a segurança dos consumidores”, diz.

Ele completa que a Polícia Militar também reforça a segurança da região central. Além da ronda de rotina, ele ressalta que dois policiais de bicicleta fazem o policiamento no calçadão.

Intervenção traz vida, diz arquiteta

O projeto de revitalização é assinado pela arquiteta e urbanista Grazielle Castellanelli e não teve custos para a Acia. A profissional informa que sua intenção foi trazer melhorias e locais de descanso para o Centro de Americana, de maneira eficaz, viável e sem demora na execução.

“O propósito é oferecer mais vida e mais espaços de permanência para a área central da cidade”, informa, detalhando que a proposta contempla a revitalização de três setores, que passarão a contar om as coberturas metálicas, bancos e vasos com vegetação.

“O paisagismo e as cores utilizadas deixarão o Centro mais alegre e notável, trazendo integração em toda a área central”, informa. Os bancos em madeira e concreto, com e sem encosto, totalizam 29 unidades e serão distribuídos de forma a estimular o convívio entre as pessoas.