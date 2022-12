Calçadão de Americana ganhará cobertura de sombrinhas

O cruzamento das Ruas 30 de Julho e Fernando de Camargo, no Calçadão de Americana, ganhará uma cobertura com sombrinhas coloridas. A novidade é resultado de uma parceria da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) com empresários da região e a prefeitura municipal.

Segundo o presidente da Acia, Marcelo Fernandes, ao todo, serão cerca de 170 metros quadrados com aproximadamente 700 sombrinhas. A estrutura terá altura de 4,5 metros e largura de quatro metros.

Fernandes afirmou que a intenção é começar, nesta quarta-feira (7), a instalação da estrutura metálica e depois a colocação das sombrinhas. “O objetivo é fazer o mais rápido possível. Nosso desejo é que acontecesse nos próximos 15 dias”, declarou.

De acordo com o presidente da Acia, o projeto faz parte da revitalização do Centro e pode ser estendido para demais ruas do calçadão. “É como um grande varal temático. Começaremos com as sombrinhas, depois pretendemos colocar tecidos, luzes no final de ano e por aí vai. Foi pensado para tornar o visual do Centro mais atrativo”.