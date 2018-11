Calçada preocupa morador na Vila Jones

Um trecho de calçada com problemas estruturais é motivo de preocupação para moradores da Vila Jones, em Americana. O problema ocorre na altura do número 1.209 da Rua 12 de Novembro. Com medo de uma queda, pedestres se arriscam a passar pela rua.

Foto: Divulgação

“É um terreno com duas casas. Ele (proprietário) derrubou uma primeiro e, há uns quatro meses, demoliu a segunda. E agora mina água. A calçada está cedendo e, daqui a pouco, chega no asfalto. As pessoas que passam por ali têm que ir para o meio da rua. A Defesa Civil colocou uma faixa, falou com o dono, mas não resolveu”, afirma o representante comercial Azélio Moscatelli.

O morador relata, ainda, que já formalizou uma reclamação na Prefeitura de Americana, mas não obteve retorno.

Em nota divulgada nesta quinta-feira, a Secretaria de Obras e Serviços urbanos informou que vai encaminhar equipe ao local para verificar a situação. “Caso seja área particular, o proprietário será notificado. Caso seja pública, será incluída na programação de serviços”, diz o texto.

