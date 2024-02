Calçada no entorno de campo da Avenida Iacanga, em Americana, é alvo de reclamação

Alguns trechos do passeio apresentam com buracos e oferecem risco aos pedestres que passam por ali

O estado de conservação do calçamento da Avenida Iacanga, na altura do número 187, em Americana, ao lado de um campo de futebol, se tornou alvo de reclamação. O problema se estende por toda área de passeio entre a passarela da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) até a esquina da Rua Ana Esperança Zazeri, no Jardim Amélia.

De acordo com o aposentado Carlos Chaves, de 68 anos, alguns trechos da calçada estão sem pedras, formando buracos. “A gente quase torce o pé ali”, disse ele, que tem o costume de fazer o trajeto entre o Jardim Terramérica e o Tivoli Shopping a pé.

Por causa dos buracos formados em consequência da falta de calçamento, a terra e o barro – quando chove – também se tornam problemas. Além disso, as raízes de uma árvore, localizada na esquina da Iacanga com a Ana Esperança Zazeri, “levantaram” a calçada. O lixo acumulado na área também gera incômodo ao pedestre.

“Eu sinto que está abandonado aquela parte ali”, disse. Segundo Carlos, ele observa o problema há cerca de sete anos, época em que comprou um apartamento na cidade. Desde então, o estado do calçamento “só vai piorando”, segundo ele.

Questionada, a Secretaria Municipal de Esportes informou à reportagem que o local é mantido por um permissionário e que será verificado com ele sobre o reparo necessário na calçada.

Sobre o lixo acumulado no local, a administração informou que a secretaria realiza a limpeza periodicamente e que iria ao local para verificar a situação.