Calçada acumula lixo e entulho na Rua Espanha

A calçada da Rua Espanha, ao lado do número 824, na Vila Santa Maria, em Americana, é motivo de reclamações do executivo de vendas Fabiano Ferreira da Silva, de 34 anos, que mora próximo ao local.

Calçada tem problemas e falta de manutenção afeta o dia a dia dos moradores das imediações – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

De acordo com ele, o trecho pertence a uma horta que não possui a calçada e com isso acumula lixo e entulho na travessia. Ele também cita que o responsável utiliza um terreno que pertence à prefeitura.

“É praticamente meio quarteirão ocupado e não tem planejamento nenhum porque as árvores ficam no meio do caminho. Único lugar que possui calçada é na entrada da horta”, comenta.

Fabiano cita que esta horta também já provocou problemas de infiltração no condomínio vizinho, onde mora, que piora em dias de chuvas devido ao barro acumulado.

A Prefeitura de Americana foi questionada, mas não informou ao LIBERAL com quem fica a responsabilidade de limpeza da calçada, nem um posicionamento sobre o problema.

