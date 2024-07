A empresa Escavex, contratada para fazer a demolição da estrutura da antiga fábrica da Del Valle, no bairro Nova Americana, em Americana, finalizou nesta quinta-feira a retirada da caixa d’água que ficou torta no início do processo, usando dois guindastes de grande porte.

Retirada da torre foi motivo de preocupação de moradores vizinhos – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A torre era motivo de preocupação dos moradores nas imediações, que estavam com medo de eventuais danos em seus imóveis.

O gerente da empresa, Renato Cubas disse que foi necessário retirar a caixa d’água por partes. “Conseguimos finalizar a retirada total. Foi tudo tranquilo e sem nenhum risco aos moradores do entorno.”

O coordenador da Defesa Civil de Americana, João Miletta, afirmou que desde a retirada das primeiras partes da torre, que começou há quase dois meses, “a Defesa Civil monitorou a retirada com segurança. O trabalho foi tranquilo, sem nenhum risco.”

Em maio, alguns moradores das proximidades da antiga empresa procuraram o LIBERAL para relatar receio com a torre que estava torta.

Na época, a empresa tentou quebrar a caixa de cima para baixo, chegou a retirar parte do concreto e serrou a barra de ferro, mas o cabo de aço usado não foi suficiente para derrubar o pedaço cortado.

Atualmente, a área pertence a uma família do município, que fez sociedade com o Grupo VRV Construtora.

O local receberá a construção de um condomínio de prédios, possivelmente com 357 apartamentos. A reportagem não conseguiu contato com o proprietário do terreno.