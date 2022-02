Caixa d’água é trocada em creche de Americana

Previsão é de que os trabalhos sejam concluídos no domingo e as aulas da creche comecem na segunda-feira

Empresa contratada pela Secretaria de Educação de Americana começou, nesta sexta-feira, a instalar a nova caixa d’água na Casa da Criança Aracy, no Jardim São Jerônimo. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos no domingo, dia 13, para que as aulas da creche comecem na segunda-feira.

Reservatório apresentava problemas e precisou de reparos – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Problemas com o reservatório fizeram com que a Educação adiasse o retorno das aulas para creche. As crianças teriam que ter começado o período de adaptação na última quarta-feira, mesma data dos alunos matriculados na Emei (Ensino Municipal de Educação Infantil).

Apesar de funcionarem no mesmo prédio, a creche e a Emei possuem ligações de água diferentes. O espaço onde fica a Emei é mais antigo e possui uma caixa de cinco mil litros, que supri a demanda de abastecimento nesse período de adaptação dos alunos, por isso as aulas foram mantidas para esses estudantes.

A Casa da Criança Aracy tem 279 crianças, sendo 86 delas matriculadas na creche e 193, na Emei.