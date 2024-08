Café com Assinantes: em visita ao LIBERAL, leitores destacam importância do jornalismo local

Nova edição de iniciativa do jornal promoveu tour pelas etapas de produção do noticiário

Quinta edição do Café com Assinantes - Foto: Leonardo Matos/Liberal

Os participantes da 5ª edição do Café com Assinantes, realizada na quinta-feira (1º) pelo Grupo Liberal em sua sede na Vila Santa Catarina, em Americana, destacaram a importância do jornalismo local para se manter informado sobre assuntos que impactam o dia a dia da RPT (Região do Polo Têxtil).

O bate-papo aconteceu durante a visita dos leitores às dependências do veículo, desde o setor de impressão, passando pelos estúdios das rádios Zé (FM 76,3) e Gold (FM 94,7) até a Redação.

Guiados pelo editor-executivo do LIBERAL, João Colosalle, e pela supervisora de assinaturas do LIBERAL, Bruna Ramalho, os assinantes tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho do grupo e trazer sugestões de conteúdo.

“Na internet, a gente encontra vários conteúdos, mas informação e conhecimento a gente só encontra no LIBERAL. Lá em casa a gente nunca descarta o jornal, a gente arquiva tudo porque é uma fonte fidedigna. Tem credibilidade”, comentou o cirurgião bucomaxilofacial, Robson Aparecido Cicolin, 55.

A atuação jornalística e a diversidade de conteúdos oferecidos pelo LIBERAL, inclusive o Caderno L, os classificados e o horóscopo, são os principais motivos que fazem a dona de casa Cirene Gomes da Silva Ferreira, 80, ser assinante há mais de 40 anos.

“A gente se acostuma a pegar o jornal, ler de manhã, às vezes os vizinhos vêm procurar a gente para perguntar alguma coisa. Virou uma tradição. Já comprei terreno, vendi terreno, tudo por meio do LIBERAL”, afirmou.

Leitores conhecem a Redação do LIBERAL na quinta edição do Café com Assinantes – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A tradição da família já foi passada para frente. A neta de Cirene, a profissional de saúde Natália Nunes de Carvalho, 24, desde pequena pegou gosto pela leitura do jornal.

“Eu e meu priminho ficávamos frente a frente na mesa, tomando café, e a minha avó ficava ao lado lendo o jornal e mostrava para a gente o que era interessante. A gente cresceu com isso”, relatou Natália.

Já o aposentado Pedro Jozzulino Júnior, 84, trabalhou no setor de impressão do LIBERAL em 1958. Quase sete décadas depois, ele voltou à sede e ficou impressionado. “Hoje o jornal é regional. É bem diferente, cresceu. É um veículo com muita credibilidade e respeito”, apontou.

Também participação desta 5ª edição do Café com Assinantes: Eva de Fátima Dragoni Cantelli, 52; Livaldo Hergert, 79; Bento Cardoso de Oliveira, 60; e Valmir Linarelli, 61.

O Café com Assinantes é uma iniciativa do jornal para estreitar laços e entender o que pensam os assinantes sobre o trabalho realizado pelo Grupo Liberal. Novas edições devem ser realizadas nos próximos meses.