Café com Assinantes: 6ª edição ocorre no dia 5 de setembro

A 6ª edição do Café com Assinantes, do Grupo Liberal, ocorrerá no dia 5 de setembro, uma quinta-feira. A iniciativa oferece aos assinantes do LIBERAL a oportunidade de conhecer a sede do jornal e como funciona a produção do noticiário. As inscrições já podem ser feitas por meio do telefone (19) 3471-0302 ou por este link.

Os visitantes selecionados poderão visitar o prédio que é sede do Grupo Liberal – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Os visitantes selecionados poderão visitar o prédio que é sede do Grupo Liberal. A inciativa inclui um tour guiado pelo editor-executivo João Colosalle por setores como o de impressão, a editoria de arte, a Redação e o acervo, que reúne as milhares de edições do LIBERAL. Durante o evento, os visitantes ainda passam pelos estúdios das Rádio Gold (FM 94.7) e Zé FM 76.3, ambas de propriedade do Grupo Liberal.

“A cada encontro em que recebemos os assinantes, descobrimos as diferentes relações que cada um tem com o LIBERAL”, comenta Colosalle. “Nós conseguimos aproximá-los do trabalho do jornal, e ao mesmo tempo, recebemos sugestões, críticas e elogios que nos ajudam a continuar fazendo um bom Jornalismo pela comunidade”.

Serão selecionados de 8 a 10 participantes para o encontro. A seleção buscará formar um grupo diverso de assinantes, que possam ter diferentes pontos de vista sobre o trabalho do jornal. Os selecionados serão contatados pelo LIBERAL para a confirmação da participação.

6ª Edição do ‘Café com Assinantes’ do LIBERAL

Quando será?

5 de setembro, das 16 às 18 horas

Onde será?

Sede do LIBERAL, na Rua Tamoio, número 875, bairro Santa Catarina, em Americana

Quem poderá participar?

Assinantes do LIBERAL

Como se inscrever?

Por este link ou pelo telefone (19) 3471-0302