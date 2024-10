Cadela esfaqueada é resgatada em praça no São Jerônimo, em Americana

Uma cadela com ferimento profundo no pescoço foi resgatada em uma praça no Jardim São Jerônimo, em Americana, nesta segunda-feira (30), pelos ativistas da equipe Cadeia para Maus-Tratos. O animal foi levado para uma clínica, onde passou por cirurgia, recebeu 22 pontos e permanece internado. Quando receber alta, será colocado para adoção.

Segundo denúncia, cachorra foi ferida pelo dono – Foto: Divulgação

De acordo com uma das ativistas, um denunciante entrou em contato com os voluntários dizendo que a cachorra foi ferida pelo próprio dono, porque ela teria matado uma galinha de sua propriedade.

“Nós conseguimos resgatá-la na praça. Como estava sangrando muito, não tivemos condições de procurar pelo dono, por isso priorizamos socorrê-la. No entanto, o boletim de ocorrência já foi registrado na delegacia e estamos procurando pelo suspeito”, afirma uma voluntária da ONG.

O grupo orienta que, se alguma pessoa tiver alguma informação sobre o nome do proprietário do animal ou onde seria possível localizá-lo, o contato pode ser feito pelo WhatsApp (19) 99247-4077.