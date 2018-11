A Prefeitura de Americana informa que o espaço do Cadastro Único irá mudar de endereço. A partir do dia 12 de novembro, segundo a Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Humano, o atendimento passará a ser feito na Avenida Brasil, 1.293, no CCL (Centro de Cultura e Lazer), no Jardim São Paulo.

O atendimento será prestado no atual endereço do Cadastro Único, na Rua das Poncianas, somente até esta segunda-feira (5).