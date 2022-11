Cadastro para gratuidade de idosos em ônibus inicia na próxima segunda-feira

Solicitação deve ser feita por meio de cadastro no setor de cartões da rodoviária ou no portal da prefeitura - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

Idosos de 60 a 64 anos podem, a partir desta segunda-feira, requisitar a gratuidade no transporte coletivo urbano em Americana. A solicitação deve ser feita por meio de cadastro no setor de cartões da rodoviária ou no portal da prefeitura (americana.sp.gov.br).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No site, a pessoa precisa acessar a Central de Atendimento Digital, clicar em “Protocolo”, preencher o cadastro e anexar o RG e CPF ou CNH (Carteira Nacional de Habilitação), comprovante de endereço de Americana e uma fotografia recente.

Depois, o Executivo vai analisar a documentação e, em até dez dias, liberar o cartão que dará acesso ao benefício. As informações foram divulgadas pela prefeitura. Quem tem 65 anos ou mais já possui a isenção.

O prefeito Chico Sardelli (PV) sancionou nesta sexta a lei que possibilita o retorno do benefício. “Com a legislação, fica garantido em Americana o direito ao idoso de usufruir gratuitamente o transporte coletivo, auxiliando na mobilidade urbana e às pessoas que já contribuíram muito ao longo da vida para a sociedade”, afirmou.

A lei foi criada por meio de um projeto da prefeitura, aprovado pela câmara, em segunda e última discussão, na última quinta. Nas duas votações, todos os vereadores se posicionaram a favor da proposta.

LEI ANTIGA. Antes, existia uma outra lei, de 2017, que previa gratuidade para essa faixa etária, mas o TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) a julgou inconstitucional em fevereiro deste ano, e os usuários começaram a perder o benefício em agosto.

A inconstitucionalidade se deu pelo fato de a lei ter sido elaborada por um vereador – o texto era assinado por Alfredo Ondas (MDB), que hoje não está mais no Legislativo. De acordo com a decisão judicial, cabe apenas ao Poder Executivo propor isenção de pagamento de tarifa de transporte coletivo.

A Justiça analisou o caso após uma Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) movida pelo Setcamp (Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano e Urbano de Passageiros da Região Metropolitana de Campinas).